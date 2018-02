Genuss ohne Promille: Darauf einen alkoholfreien Wein!

Doch leider schmeckte alkoholfreier Wein bislang einfach gruslig, was dem Herstellungsverfahren geschuldet ist. Denn bei der so genannten Vakuumdestillation wird der Wein auf 35 Grad erhitzt. So entzieht man Alkohol, aber leider gehen dabei auch fast alle Aromen verloren. Inzwischen funktioniert das auch wesentlich sanfter, weiß die junge Freyburger Kellermeisterin Kathleen Romberg.

Alkoholfreier Wein funktioniert also in Weiß und Rosé. Der reine Rote bekam vorerst die rote Karte. Denn da war man sich nicht sicher wegen der Tannin- und Gerbstoffstruktur, die durch das Verfahren womöglich verstärkt werden würde. Mit dem alkoholfreien Rosé- und Weißwein aber ging man in die Offensive. Kurz vor Weihnachten gab es einen Feldversuch in der Villa de Vino in Halle. Deren Chefin Claudia Bechler erinnert sich: