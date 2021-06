Anfang Juli soll die "Mary Jane" dann in Leipzig einlaufen. Geplant ist, dass das Schiff dann zur Saale bei Merseburg übergetragen wird, dann über Halle und Magdeburg bis nach Hamburg fährt und dann auf Neuwerk, einer Insel in der Elbmündung ankern wird. Was dann passiert, weiß niemand. Doch eins steht fest: Die "Mary Jane" wird wohl nie mehr nach Altenburg zurückkehren, aber die Idee von "Altenburg am Meer" dafür in die ganze Welt tragen.