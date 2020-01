Ich hatte halt dieses Trugbild, dass ich dachte, man ist in der KSK drin, und dann ist man im Alter abgesichert. Und dann kam mein Rentenbescheid, und ich dachte so: das ist nicht wahr, das gibt's doch gar nicht.

Und das sieht jetzt wie folgt aus, dass also jeder freischaffende Musiker, der beispielsweise in einem freien Ensemble tätig ist, sich monatlich freiwillig versichern kann. Der Mindestbeitrag beträgt nur 12,50 Euro. Das ist also wirklich auch für den Geringverdiener noch zu stemmen.

Etwa 10.000 bis 15.000 Musikerinnen und Musiker können sich so nun versichern, schätzt Gerald Mertens. Das klingt nach einer ganzen Menge – ist es aber nicht. Denn in Deutschland gibt es rund 54.000 freischaffende Musiker, zählt zumindest die Künstlersozialkasse. Es sind eben nicht nur die Musizierenden im klassischen Orchesterbereich, es sind beispielsweise auch Jazz- oder Popmusiker oder Kirchenmusiker, wenn sie selbständig sind.

Und auch wenn man es in die Zusatzversorgung schafft, bedeutet das noch lange keinen sicheren Schutz vor Altersarmut. Gerald Mertens fordert darum weitere Schritte: "Die Frage, was einem Kulturland Deutschland am Ende des Tages auch die Arbeitsleistung von Freischaffenden wert sein sollte, beantwortet sich dann auch in der Frage der öffentlichen Förderung von solchen Ensembles. Und auch die Frage des Umsetzens von Mindesthonorarstandards. Und das ist eine Forderung, die auch bundesweit von uns in der Politik erhoben wird."