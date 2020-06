Der indische Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2020. Das teilte der Stiftungsrat am Mittwoch in Frankfurt am Main mit.



Die Jury begründete, Sen setze sich seit Jahrzehnten mit Fragen der globalen Gerechtigkeit auseinander. Seine Arbeiten zur Bekämpfung sozialer Ungleichheit in Bezug auf Bildung und Gesundheit seien heute so relevant sind wie nie zuvor.



In eindringlichen Darstellungen zeige Sen, wie Armut, Hunger und Krankheit mit fehlenden freiheitlichen Strukturen zusammenhängen, hieß es weiter. Mit dem "Human Development Index", dem "Capabilities Approach" und den "Missing Women" hat Sen früh Konzepte vorgelegt, "die bis heute hohe Maßstäbe für die Ermöglichung, Gewährleistung und Bewertung gleicher Chancen und menschenwürdiger Lebensbedingungen setzen", erklärte die Jury und hob Sen als einen der wichtigsten Denker unserer Zeit hervor.



Sen wurde 1933 in Shantiniketan in Westbengalen geboren und lebt heute in Cambridge in den USA, wo er als Professor für Wirtschaftswissenschaften und Philosophie an der Havard University lehrt. 1998 hatte er den Wirtschaftsnobelpreis erhalten.