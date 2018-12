Der israelische Schriftsteller und Journalist Amos Oz ist tot. Wie seine Tochter Fania Oz-Salzberger am Freitag auf Twitter mitteilte, starb er an einem Krebsleiden. Er wurde 79 Jahre alt. Oz veröffentlichte zahlreiche Erzählungen und Romane, Essays und Kinderbücher. Für sein Wirken wurde er mehrfach ausgezeichnet, so 1992 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, 1997 mit dem Ritterkreuz der französischen Ehrenlegion sowie 2005 mit dem Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main. Außerdem hatte er verschiedene Ehrendoktorate inne und war Ehrenmitglied am St. Anne's College Oxford.

Amos Oz gehört zu den bekanntesten israelischen Schriftstellern Bildrechte: dpa

Oz wurde als Amos Klausner am 4. Mai 1939 in Jerusalem geboren. Er wuchs in einer rechts-zionistischen Gelehrtenfamilie auf, die 1917 von Odessa nach Wilna flüchtete und von dort 1933 nach Jerusalem auswanderte. Dort studierte Literatur und Philosophie an der Hebräischen Universität.



1954 kehrte er seiner Geburtsstadt Jerusalem den Rücken und ging in einen Kibbuz. Dort nahm er den Namen Oz an, der im Hebräischen "Kraft" bedeutet. Das Leben und die Arbeit in der Siedlung ließen ihn zum Schriftsteller reifen, aber auch der Wehrdienst und seine Kampfeinsätze, während des Sechs-Tage-Krieges und des Jom-Kippur-Krieges, prägten ihn maßgeblich.



Nach dem Sechs-Tage-Krieg setze sich Oz für die israelischen Friedensbewegung ein, befürwortete im israelisch-palästinensischen Konflikt eine Zwei-Staaten-Lösung. Er war Mitbegründer und herausragender Vertreter der seit 1977 bestehenden Friedensbewegung "Schalom achschaw" ("Peace now"). Von 1987 bis 2005 war er Professor für hebräische Literatur an der israelischen Ben-Gurion-Universität. 1993 erhielt er dort den Agnon-Lehrstuhl für moderne hebräische Literatur.