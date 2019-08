Um das kulturelle Erbe in Weimar zu sichern zu können, müssen künftig Gelder für Großprojekte aus privater und öffentlicher Hand akquiriert werden. Das fordert die neue Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar, Ulrike Lorenz, im Gespräch mit MDR KULTUR. Demnach müsse es eine enge Partnerschaft zwischen den beiden Sektoren geben. Sie begründete ihre Forderung damit, dass die Klassik Stiftung Weimar als nationale Angelegenheit zu definieren sei. "Natürlich bin ich auch sehr gespannt auf die wirtschaftlichen Partner in der Region. Die gilt es kennenzulernen", sagte Lorenz weiter.

Anfang August hatte die gebürtige Geraerin offiziell ihre Arbeit aufgenommen. Fokussieren wolle sie sich nun auf folgende Projekte: Die Fertigstellung des Bauhaus Museums Weimar, die Weiterentwicklung des Quartiers der Moderne, die sie als "Aufgabe Nummer eins" bezeichnet, sowie die Sanierung des Weimarer Stadtschlosses. Das sei eine Jahrhundertaufgabe, sagt Lorenz. "Das Schloss soll als neue Mitte der Klassik Stiftung definiert werden." Auch die Sanierung des Goethehauses hat sie sich vorgenommen: "Es ist das Kronjuwel der Klassik Stiftung. Beim Goethehaus muss sehr genau nachgedacht werden, was wir überhaupt sanieren." Eine digitale Strategie für die Klassik Stiftung Weimar steht ebenfalls auf ihrer Aufgabenliste.

Das Goethehaus in Weimar soll saniert werden, wenn es nach der neuen Direktorin der Klassik Stiftung Weimar geht. Bildrechte: MDR/Holger John

Am 1. August 2019 hat Ulrike Lorenz ihr Amt als neue Präsidentin der Stiftung Weimarer Klassik angetreten. Zuvor hatte sie zehn Jahre lang die Kunsthalle Mannheim geleitet. Sie gilt als eine der erfolgreichsten Museumsleiterinnen der vergangenen Jahre. Von 1983 bis 1988 studierte sie Kunstwissenschaft und Archäologie an der Karl-Marx-Universität Leipzig. 2000 promovierte sie an der Bauhaus-Universität Weimar.