Der italienische Bestseller-Autor Andrea Camilleri ist tot. Wie die römische Gesundheitsbehörde mitteilte, ist der 93-Jährige am Mittwoch in einem Krankenhaus gestorben. Bekannt wurde er vor allem für die Krimis um den kauzigen Kommissar Salvo Montalbano; der Erfolg war mit dem ersten Band "Die Form des Wassers" 1995 fast über Nacht gekommen. Vor wenigen Tagen war Camilleri in kritischem Zustand ins Krankenhaus gekommen, Grund war ein Kreislauf- und Atemstillstand.