Andrea Camilleri wurde 1925 im sizilianischen Porto Empedocle geboren. Er ging als junger Mann nach Rom, fand eine feste Anstellung beim Staatssender RAI, arbeitete als Regisseur und verantwortete im Laufe der Zeit 1.300 Hörfunkproduktionen, 120 Theaterinszenierungen, 80 Fernsehspiele. Als Theaterregisseur brachte er in den 50er-Jahren als erster Samuel Beckett in Italien auf die Bühne und im Fernsehen ließ er Georges Simenons Maigret-Romane verfilmen. Nebenbei lehrte er an der Hochschule der Künste, und seit den späten 70er-Jahren veröffentlichte er auch Romane, meist historische, die in Sizilien spielten. Berühmt wurde er erst spät, da war er bereits in seinen Siebzigern: Mit seinem Romanhelden Montabano schuf er 1994 einen Kommissar, der seinen Siegeszug um die Welt antrat. In mehr als 30 Sprachen wurden seine Kriminalromane übersetzt. Seine anderen Romane schätzte er zwar immer höher ein. Aber in seinen Krimis, die immer auch höchst politisch waren, konnte er gesellschaftliche Themen einschmuggeln, konnte über Themen schreiben, die ihn und die Menschen bewegten. Am 17. Juli 2019 starb Camilleri im Alter von 93 Jahren.