Er prägte die Dresdner Opernklasse Regisseur Andreas Baumann gestorben

Baumann prägte die Opernlandschaft in Sachsen und Sachsen-Anhalt über mehrere Jahrzehnte. Als Professor an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden bereitete er Hunderte Sängerinnen und Sänger auf das Leben und die Kunst vor. Von 1974 bis 2015 lehrte Andreas Baumann an der Hochschule für Musik und prägte dort die Dresdner Opernklasse, die er auch leitete. 2013 war er Mitbegründer und erster Leiter der Dresdner Meisterkurse Musik (DMM). Erst im September 2018 war ihm die Ehrensenatorenwürde der Hochschule verliehen worden. Zuletzt litt Baumann unter Hörproblemen.

In der Vergangenheit war Andreas Baumann Operndirektor in Halle. Weitere Stationen seines Lebens waren das Theater Meißen, die Landesbühnen Radebeul sowie die Staatsoperette Dresden. Gastspiele führten ihn zudem auf Bühnen in der Schweiz und in Italien.