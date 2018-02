Andris Nelsons übernimmt heute in Leipzig offiziell sein Amt als 21. Gewandhauskapellmeister. Er ist der Nachfolger von Riccardo Chailly und hat den Vertrag als Gewandhauskapellmeister bis 2022 unterschrieben. In seinen Antrittskonzerten am 22. und 23. Februar dirigiert Nelsons die Uraufführung von "Relief für Orchester" von Steffen Schleiermacher sowie Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy und Alban Berg. Nelsons Amtseinführung fällt mit dem 275. Gewandhaus-Jubiläum zusammen. Im Rahmen der Festwochen gibt er insgesamt fünf Konzerte, die klassisches Repertoire des Gewandhausorchesters mit zeitgenössischen Uraufführungen verbinden.

Andris Nelsons wurde 1978 im lettischen Riga geboren und begann seine musikalische Karriere als Trompeter. Schnell wechselte er ins Dirigierfach und wurde mit 24 Jahren Chefdirigent an der Lettischen Nationaloper. Er gilt als ausgesprochener Schostakowitsch- und Mahler-Spezialist.



Weitere Stationen des Dirigenten waren der Chefposten bei der Nordwestdeutschen Philharmonie in Herford und beim City of Birmingham Symphony Orchestra als Nachfolger von Simon Rattle. Nelsons ist zudem seit 2014 Chefdirigent beim renommierten Boston Symphony Orchestra und behält diesen Posten auch weiterhin. Unter Nelsons Leitung werden das Gewandhausorchester und das Boston Symphony Orchestra künftig eng miteinander kooperieren.



Mit seinem Amtsantritt in Leipzig setzt Andris Nelsons die Liste großer Namen fort. Als Gewandhauskapellmeister wirkten unter anderem schon Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Konwitschny, Kurt Masur, Herbert Blomstedt und zuletzt Riccardo Chailly, der seinen Vertrag als Kapellmeister des Gewandhausorchesters kurzfristig mit der Saison 2015/2016 beendete.