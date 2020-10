Eine Million Rosen für Angela Davis - Ausstellung in Dresden

Engagement und Propaganda

Empfangen wird der Ausstellungsbesucher von einer stilisierten Offsetdruckmaschine, in der historisches Filmmaterial läuft: Die Propagandamaschine der DDR. An der Rückwand führt ein Zeitstrahl durch das Leben der berühmten Afroamerikanerin, an die sich wohl jeder Ostdeutsche über Fünfzig erinnern könne, meint Marion Ackermann, die Generaldirektorin der ausstellenden Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD).

Viele haben als Kinder oder junge Erwachsene daran teilgenommen. Es ist eine Geschichte von hier, die aber bis heute einen großen Bogen spannt. Und ganz bedeutend ist, das gerade jetzt, in diesem Jahr zu erzählen, wo wir ja die Black Lives Matter Bewegung haben. Wir zunehmend mit neuen Formen von Rassismus konfrontiert sind. Marion Ackermann, SKD-Generaldirektorin

"Liebe Angela! Alles Gute zum Geburtstag und deine baldige Freilassung" heißt es auf einer Rosenkarte. "Dear Angela! You aren’t alone" auf einer anderen. Und als Davis dann in Berlin eintraf, wurde sie mit Jubel empfangen.

Postkarten für Angela Davis Bildrechte: Laura Fiorio/SKD

US-Ikone in der DDR

Angela-Davis-Gemälde von Willi Sitte Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel Die Schau "Eine Million Rosen für Angela David" zeigt, wie Künstler vor 50 Jahren an der Ikonsierung der jungen Frau mit der Afrofrisur beigetragen haben. So malte Willi Sitte 1971 das Bild "Angela Davis und ihre Richter. Das Bild vom anderen Amerika". Ackermann beschreibt es: "Da sieht man im unteren Bereich das Bild des Amerika, das mit dem Faschismus in Verbindung gebracht wurde. Und auf der anderen Seite, über allem schwebend, die Ikone von Angela Davis. Für das gute, das andere Amerika."



Im Foyer des Lipsiusbaus liegt ein Stapel Plakate, die Angela Davis in der Berliner Humboldtuni zeigen. Ahmet Ögüt setze sich mit der aktuellen Debatte auseinander, warum in der Humboldt-Universität nur Männer in den Gängen hängen, "… die geehrt werden mit ihren Konterfeis, und Angela Davis hat aber ihre Promotion auch an der Uni erfahren, in Philosophie. Und hat eine Plakataktion geschaffen, dass Besucher sie mitnehmen können und in Berlin einschleusen."

Davis' Verbindungen zu Deutschland

Davis spricht deutsch, hatte sie doch von 1965 bis 1967 in Frankfurt am Main studiert, am Institut für Sozialforschung von Horkheimer und Adorno. Bei den Weltfestspielen 1973 in Ostberlin sagte sie vor Tausenden jungen Leuten: "Wenn ich bei euch bin, fühle ich mich so, als wenn ich zu Hause wäre."

Die Berliner Künstlerin Elske Rosenfeld, Jahrgang 1974, hat für ihre Collage ein Bild verarbeitet, das zeigt, wie sich Davis und Erika Havemann spontan umarmen, die Schwiegertochter von Robert Havemann. Dissidenten wie sie hätten ja nicht auf die Abschaffung des Sozialismus hingearbeitet, sondern auch auf seine Reformierung, so Rosenfeld.

Künstler wie Basquiat ließen sich von Angela Davos inspirieren Bildrechte: Laura Fiorio/SKD

Gabriele Stötzer hingegen verarbeitet in einer Video-Performance ihre eigene Inhaftierung und schlägt von ihrer Zelle aus den Bogen zur Befreiung der amerikanischen Freiheitsikone. Davis hat sich nie für politische Gefangene in der DDR eingesetzt.

Sie wurde natürlich benutzt. Hat aber selbst zu nutzen gewusst, möchte ich mal sagen. Es ist wichtig, das geschichtlich ins Verhältnis zusetzen, aber auch in ein Verhältnis der schwarzen Geschichte, des schwarzen Widerstandes in den USA. Kathleen Reinhardt, Kuratorin