Hollywood goes Netflix: Wie Streaming-Anbieter das Kino angreifen

Netflix schweigt. Wie immer. Keine Auskünfte über aktuelle Zahlen – egal ob sie die Zugriffe auf die Plattform selbst oder den in ausgewählten Kinos laufenden Film "Roma" betreffen. Auch wenn sich Kritiker einig sind, dass "Roma" von Alfonso Cuarón der beste Film des Jahres sei, der schließlich in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde – Netflix hält sich bedeckt und lässt sich nicht in die Karten schauen. Auch zu "Mowgli" von Andy Serkis gibt es keine Informationen. Dabei handelt es sich um eben jenen Film, den Netflix von Warner kaufte, nachdem eine Kinoauswertung dieser enorm teuren Produktion in weite Ferne rückte, weil Disney mit seiner "Dschungelbuch"-Version schneller als Warner war.

Alfonso Cuarón: "Ein tolles Geschenk"

Bildrechte: 75. Internationale Filmfestspiele Venedig / Carlos Somonte / Netflix Filmemacher wie "Roma"-Regisseur Cuarón sehen die Streamingportale jedenfalls als Möglichkeit, ihre Werke einem Publikum zugängig zu machen, das sie sonst vermutlich ignorieren würde: Denn ein Film wie "Roma", in nicht-englischer Sprache und ohne Stars, würde es schwer haben im Kino, überall, sagt Cuarón und meint:

Jetzt kann den Film jeder sehen, der ihn sehen will, im Kino oder auf der Plattform selbst. Das ist ein tolles Geschenk. Alfonso Cuarón, Regisseur

Cuaróns "Roma" und Serkis "Mowgli" haben eins gemeinsam: Netflix hat sie nicht selbst produziert, sondern die fertigen Filme gekauft und damit keinen Einfluss auf die Entwicklung gehabt. So baut das Unternehmen mit dem "Fremd"-Material die Datenbank aus, um gegen die immer größer werdende Konkurrenz gewappnet zu sein. Denn mittlerweile arbeiten neben Netflix, Amazon Prime und Sky auch andere an Streamingdiensten.

Disney will in den nächsten Jahren ein eigenes Portal starten und hat vor allem deswegen gerade den Verleih Fox übernommen, der die Rechte an vielen Klassikern hält. Apple hat sich gerade die Rechte an den "Peanuts" gesichert, selbst Facebook produziert schon eigene Film- und Serieninhalte. Auch Netflix rüstet auf und produziert Filme nur fürs eigene Portal. Filmische Katastrophen wie "Bright" mit Will Smith oder Duncan Jones Sci-Fi-Seifenoper "Mute" gehen im chaotischen Überangebot allerdings unter und fallen nicht weiter auf. Martin Scorsese bekam 100 Millionen Dollar Budget für seinen Mafia-Thriller "The Irish Man" – geplante Veröffentlichung 2019 ob mit oder ohne Festival- und Kinoauswertung noch offen.

Susanne Bier: "Es gibt Dinge, die kann man nicht kontrollieren"

Die dänische Regisseurin Susanne Bier hat für Netflix "Bird Box" produziert, einen packenden Survival-Horrorfilm mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. Bier scheint hin- und hergerissen zwischen den Vor- und Nachteilen einer Streaming-Plattform-Auswertung:

Ich saß neulich neben jemandem, der den "Paten" auf dem Iphone geguckt hat. Da habe ich mich auch gefragt, was wohl Francis Ford Coppola dazusagen würde. Aber der Typ war vollkommen in die Story vertieft. Susanne Bier, Regisseurin

Natürlich sei das eine andere Erfahrung, einen Film wie den "Paten" auf dem Iphone zu sehen, aber hoffentlich eine ebenso fesselnde: "Als Regisseurin will ich immer alles unter Kontrolle haben, aber es gibt eben Dinge, die kann man nicht kontrollieren."

Schauspielerin Sandra Bullock (l) und Regisseurin Susanne Bier bei der Europapremiere des Horror-Thrillers "Bird Box" Bildrechte: dpa Netflix bietet – da sind sich vor allem Regisseure wie Bier und Cuarón einig, ein potenziell größeres Publikum als jede Kinoauswertung. Die dänische Regisseurin Susanne Bier meint dazu: "Wir Filmemacher haben ein vollkommen neues potenzielles Publikum – nämlich alle Netflix-Abonnenten, also über 130 Millionen Zuschauer weltweit. Das sind nur die Abonnenten, wir gehen aber davon aus, dass sie den Film nicht alleine gucken. Ich will Geschichten erzählen. Geschichten mit Substanz. Einen Film bei Netflix rauszubringen, gibt mir die Möglichkeit viel mehr Leute zu erreichen als mit einem normalen Kinostart. Das tut doch gut und ist – hoffentlich – befriedigend."

Sandra Bullock: "Mit den Streaminganbietern kommt die Genre-Vielfalt zurück"

Auch wenn es bei Netflix und Co viel Ausschussware gibt, Filme, die weder ins Kino noch auf ein Online-Portal gehören, belebt Konkurrenz das Geschäft – wie "Bird Box"-Hauptdarstellerin Sandra Bullock meint, die Angebote der Streaminganbieter hätten die Messlatte für Filme wieder höher gelegt:

Superheldenfilme hatten nie ein Problem gemacht zu werden. Aber alles andere ist im Kino nicht mehr wahrgenommen worden. Sandra Bullock, Schauspielerin

Mit den Streaminganbietern komme die Genre-Vielfalt zurück, meint Bullock: "Und ganz nebenbei haben wir Schauspieler wieder die Möglichkeit zu spielen, wahrgenommen zu werden.