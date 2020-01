Wir haben da in der Geschichte der Frühindustrialisierung ja dieses extrem prominente Beispiele mit den Maschinenstürmern. Wo es darum ging, dass durch diese Maschinisierung der Textilarbeit ein Verlust des Arbeitsplatzes drohte – was ja dann auch erfolgt ist.

Wenn Sie diese anderen Beispiele jetzt nehmen, das Telefon beispielsweise. Auch hier lässt sich das wohl begründen. Im Deutschen Kaiserreich war es so, dass das Telefon – was eigentlich vorzugsweise erstmal in der Geschäftssphäre etabliert war – aber dann im gehobenen Bürgertum diskutiert wurde. Hier ging es darum, dass man Angst hatte vor dem Einbruch in die bürgerliche Privatsphäre. Dass hier durch das Klingeln quasi so ein Einbruch erfreut, was neue Umgangsformen impliziert und die bürgerliche Etikette gestört hat.

Und dann sehen wir auch, dass diese Ängste erstens wohl begründet waren oder dass das andockt. Und dass diese Debatten um ständige Erreichbarkeit – so kann man es ja herunterbrechen, die wir heute auch führen in Bezug auf Digitalisierung und so weiter und so fort und die neuen Kommunikationstechnologien – dass die uns gar nicht so fremd sind. Also, dass das wiederkehrt. Dass hier Muster dabei sind.

Und wovon hängt ab, inwieweit sich Menschen diesen neuen technischen Errungenschaften auch anpassen können?

Das als positiv gepriesene Radio verwandelte sich im Dritten Reich schnell zur Propagandamaschine Bildrechte: IMAGO / Prod.DB Zum einen ist es so, dass diese Ängste – aber auch die Gegenseite, Euphorie es spielt ja auch eine große Rolle. Also, wenn Sie jetzt gerade das Radio nehmen, als drittes Beispiel. Da würde ich nämlich sagen, dass hier vorzugsweise von einer Radioeuphorie gesprochen werden konnte in den 30er-Jahren. Wir haben so ein wunderbares Zitat von Albert Einstein, was er auf der siebenten deutschen Funkausstellung 1930 fabriziert hat: Wo er das Radio als Mittel der Völkerversöhnung konzipiert hat. Die Tagespresse verzerre die Wahrnehmung und der Rundfunk wäre ungefiltert lebendig, zeige die Mitmenschen – ich zitiere wortwörtlich – "in der Hauptsache von der liebenswürdigen Seite". Was natürlich wirklich eine Lobeshymne auf das Radio ist.



Und drei Jahre später haben wir den Volksempfänger – also genau das Gegenteil. Also das zeigt erstmal, inwieweit Prognosen eine Aussagekraft über die Zukunft haben – haben sie nämlich meistens nicht – sondern inwieweit Prognosen vor allem über die Zukunft eigentlich standorts- und gegenwartsgebunden sind.

Technik ist also offenbar auch moralisch und politisch aufgeladen – obwohl sie ja eigentlich erstmal neutral ist?

Naja, dieses Neutralitätspostulat ist auch zu hinterfragen. Es kommt einem erstmal ein bisschen besser vor, als Technik zu dämonisieren. Aber dieses Neutralitätspostulat würde auch implizieren, dass Technik wertneutral entwickelt werden würde. Und das tut es nicht! Also selbst schon diejenigen, die wirklich eng dabei sind – Ingenieure, Ingenieurinnen, Wissenschaftler und so weiter und so fort – haben kulturelle Wertvorstellungen, die sie in die Technikentwicklung mit reinbringen. Kinder begenen neuen Technologien häufig unbefangen Bildrechte: IMAGO / Prod.DB

Und gleichzeitig muss man sagen, dass diese Ängste, aber auch die Euphorie letztendlich dann abnehmen, wenn sich neue Technologien in den Alltag implementieren. Also wenn quasi diese erste Imaginationsphase überstanden ist. Und dann schwächt sich das in der Durchsetzungsphase ab.

Aber interessant ist – wenn man technikhistorisch drauf guckt – dass sich das immer und immer wieder zeigt. Das ist schon bei der Eisenbahn so. Das haben sie bei der Elektrizität ganz, ganz stark, und zwar auch wirklich meistens beide Pole: also die Technikangst aber auch die Technikeuphorie. Wobei in der Zeit die Technikeuphorie lustigerweise überwiegt. Und das zieht sich durch.