Texten statt Talken Was steckt hinter der Angst vorm Telefonieren?

Lieber zu schreiben anstatt zu telefonieren – dieses Phänomen kennt Tobias Klepzig gut. Der 19-Jährige studiert Jura in Halle und sitzt auf den Treppenstufen vor der Uni. Ein Freund von ihm hasse Telefonieren sogar richtig, erzählt er: "Ich persönlich bin zur Zeit auch wieder auf dem Trip: Ich schreibe lieber", so Klepzig. Wenn er seinen Freund aber eben schnell mal anrufen wolle, gehe dieser nie ran: "Und dann schreibt er mir: 'Warum rufst Du mich an?'"

Junge Menschen telefonieren immer weniger

Tatsächlich telefonieren vor allem junge Menschen immer weniger, erklärt Joachim Höflich, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Uni Erfurt. Dafür werde geschrieben, was das Zeug hält. Aber keine Briefe oder Postkarten, sondern auf dem Smartphone:

Wir kommunizieren so viel wie noch nie, aber wir sprechen so wenig wie noch nie! Joachim Höflich, Professor für Kommunikationswissenschaft

Es habe sich, so der Professor, eine gewisse Kehrtwende ereignet. Man benutze ein Medium, das früher Mobiltelefon geheißen habe, man telefoniere aber gar nicht mehr damit.

Telefonier-Angst kann zu Beziehungsproblemen führen

Gechattet wird mit Diensten wie WhatsApp, dem Facebook Messenger oder iMessage. Auch Michelle Schreiber macht das so. Angst habe die Studentin zwar nicht, erzählt sie. Aber manche Telefonate findet die 21-Jährige unpraktisch, zum Beispiel mit den Eltern: "Da schreibe ich lieber, dass es mir gut geht. Dann brauch ich auch nicht drei Stunden telefonieren."

Viele Jungen hätten Telefonieren gar nicht mehr gelernt, meint Psychologin Annegret Wolf von der Uni Halle. Das könne schlimmstenfalls sogar zu Beziehungsproblemen führen. Überwindung gekostet hätten manche Anrufe aber auch früher schon. Telefonieren könne man auch als eine Art Leistung sehen, so Wolf. "Man hat nicht eigentlich Angst vorm Telefonieren, sondern vor der Bewertung des anderen, die damit ja auch irgendwie einhergeht."

Informationen statt Emotionen

Durchschnittlich drei Stunden am Tag verbringen wir laut Wolf mit dem Smartphone. Aber nur zehn Minuten davon entfielen aufs Telefonieren. Das führe zwar zu mehr Kontrolle, aber verändere auch die Qualität der Kommunikation, die breiter und gleichzeitiger geworden sei: "Wir können ja mit mehreren Personen in real time kommunizieren und schreiben", so Wolf. Dadurch sei der Austausch jedoch oberflächlicher geworden.

Und was das ganz große Problem ist: Wir tauschen eigentlich nur noch Informationen aus. Und keine Emotionen mehr. Annegret Wolf, Psychologin

Das funktioniere beim Telefonieren immerhin noch besser. Trotzdem werden Textnachrichten der Psychologin zufolge mittlerweile sogar für Therapien benutzt. Denn sie haben einen Vorteil, den auch Studentin Michelle schätzt: "Ich glaube, wenn man schreibt, hat man nochmal eine Sekunde länger, um darüber nachzudenken, was man schreibt. Beim Telefonieren muss man halt schnell reagieren und bereut manche Sachen vielleicht, die man gesagt hat."

WhatsApp als Schutzzone

Laut Kommunikationswissenschaftler Höflich muss die Entwicklung weg vom Telefon auch nicht schlecht sein. Möglicherweise sei sie sogar Teil des historischen Medienwandels: eine Rückbesinnung auf das Wesentliche in Zeiten niemals verstummender Nachrichtenfeeds.

"Und dann sieht es eben so aus: Solche Medien wie WhatsApp, früher war’s die SMS, bilden so etwas wie eine Schutzzone", erklärt Höflich. "Man macht ein Telefonat aus und sagt: 'Wir rufen uns später zusammen, dann können wir in Ruhe miteinander reden.' Aber das Privileg gibt man nicht jedem."