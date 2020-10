Die in Leipzig lebende Schriftstellerin Anja Kampmann ist für den National Book Award in den USA nominiert. Kampmanns Roman "Wie hoch die Wasser steigen" (Carl Hanser Verlag 2018) erschien in diesem Jahr unter dem Titel "High as the Waters Rise" in den USA, übersetzt von Anne Posten. Er ist in der Kategorie für übersetzte Literatur nominiert.