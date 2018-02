Andererseits: Sex ohne Lügen sei auch keine gute Idee. Hennings Beispiel ist der vorgespielte Orgasmus. Es gebe, so die Autorin, Menschen, die meinen: "Fake it, till you make it." Wenn man einen Orgasmus vorspiele, atme man stärker, aktiviere den Beckenboden und den ganzen Körper. Und dann könne es tatsächlich sein, dass man in Wallung kommt. "Es gibt auch Gründe, was mitzumachen, absichtlich in die Leidenschaft zu gehen, bevor man vielleicht da ist. Das ist schon ein kleines Lügen, oder?“ Paare müssen auch Geheimnisse haben, findet die Therapeutin.

Mythos Männlichkeit

Die Sexologin plädiert dafür, nicht so sehr an Vorstellungen zu hängen, was sich gehört und was nicht. Das Interessante und Wichtige heutzutage sei, dass viel mehr denkbar ist.

Ich finde, man sollte schauen: Welche Modelle gibt es, die zu mir passen? Ann-Marlene Henning, Sexologin

Das gelte auch für die Bilder von Männlichkeit, die sich hartnäckig halten. "Wer hat denn eigentlich den Mythos gemacht, dass der, der reden kann, dich nicht nehmen kann? Das ist Quatsch!" Man müsse endlich mit Vorurteilen und Mythen wie diesen aufräumen. Es gebe, so Henning, Männer, die gerne reden, weinen, ihre Gefühle annehmen. "Das sind typisch weibliche Anteile, aber das heißt doch nicht, dass er seine männlichen nicht mehr hat!"

Die Fernsehsendung "Make love" wurde in der Kategorie "Bestes Infotainment" für den Deutschen Fernsehpreis 2017 nominiert. Bildrechte: Juliane Werner

Sexualität und Partnerschaft sind verhandelbar

Für Henning ist das Stichwort Verhandlungsmoral: Regeln zu Sexualität und Partnerschaft seien heute verhandelbar. Etwa bei Anzeigen auf Dating-Plattformen: "Das Neue ist ja, dass ich meine Anzeige so setze, dass man sehen kann, was ich will. Und wenn eine Frau nur Sex will, dann schreibt sie das so rein." Es gebe genug Menschen, die ebenfalls sagen, dass sie sich noch nicht binden wollen.