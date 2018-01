Anna-Eva Bergman gehört zu den wichtigsten Malerinnen Norwegens im 20. Jahrhundert. In Leipzig wird nun im erstmals ihr Spätwerk gezeigt. Es entstand an der Côte d'Azur, in einem lichtdurchfluteten Atelier in Antibes von 1973 bis zu ihrem Tod 1987. Passend daher auch der Titel der Ausstellung: "Licht".

Manche Arbeiten von Anna-Eva Bergman erinnern an das Schaffen Rothkos Bildrechte: dpa

Bergmans Arbeiten sind stark geprägt von ihrer norwegischen Heimat mit den grandiosen Panoramen aus Felsen und Meer, aus Fjorden und Horizonten. Doch der Künstlerin geht es dabei nicht um ein naturgetreues Abbild der Landschaft, ihr geht es um die radikale Konzentration auf das Wesentliche. Und so schafft sie kühle Bilder aus schroffen, strengen Formen, die mitunter an Felsen erinnern oder an die Horizonte des Meeres.



Bergman verwendet dabei meist Farben wie Blau, Silber oder Schwarz. In der Tradition von Caspar David Friedrich stehend, wird hier der Bildraum zu einer Art geistigem Raum. Es ist eine kontemplative Malerei und es gibt zuweilen auch Verbindungen zu Mark Rothko und seiner berühmten Farbfeldmalerei. Mit Rothko war die Künstlerin auch befreundet. In ihren besten Arbeiten, schafft Bergman so Bildwelten mit einer ganz eigenen Magie.