MDR KULTUR: Wie beschreiben Sie Ihre Figur der Rosemarie?

Anna Loos: Meine Figur is eine moderne Frau für diese Zeit der 1960er-Jahre. Sie ist gedanklich eine Vorreiterin, was den Feminismus angeht, was die Selbständigkeit der Frau angeht. Sie ist untypisch für die Zeit und auch belastet durch das Sytem, in dem sie lebt.

Welche Rolle spielt für sie die Mauer, was verbinden Sie mit dem zentralen Motiv? Gibt es da Unterschiede zwischen Ost und West?

Als ich geboren wurde, gab es die DDR ja schon, ich bin in dem System aufgewachsen. Aber natürlich bin auch damals schon mit Medien wie RIAS Berlin großgeworden und mit den Westsendern, die wir heimlich geguckt haben. Dann war mir als Kind schon schnell klar, dass das beim Rest der Welt irgendwie anders läuft und dass uns die Mauer an vielen Sachen hindert. In unserer Familie war es so: Ein paar Geschwister meiner Eltern waren beim Mauerbau im Osten und ein paar waren im Westen. Ich kann das super nachvollziehen, diese Dörfer, die getrennt wurden und die Menschen, die sich dann nicht mehr besuchen durften. Wo die Menschen auf einmal anfingen, völlig verschiedene Leben in völlig verschiedenen Systemen zu führen. Das ist schon ein echt absurder Zustand.

Anna Loos in ihrer Rolle als Rosemarie Czerni in 'Tannbach'. Bildrechte: ZDF/Julie Vrabelova

Wie wichtig ist die künstlerische Auseinandersetzung mit der Geschichte?

Genauso wichtig wie guten Geschichtsunterricht an Schulen, finde ich es, dass man fiktiv Geschichte aufarbeitet. Ich finde, in der Fiktion hat man die Chance, sie anhand von Menschen darzustellen, die sie gelebt haben. Das bringt so viel Zugang zur Geschichte. Ich kann mich beispielsweise erinnern, wie ich "Das weiße Band" im Kino gesehen habe: Da bin ich rausgegangen, und ich konnte kein Wort sagen. Ich war so tieftraurig und habe zum ersten Mal verstanden, wie diese Generation sich fühlt. Das kann ein Lehrbuch nicht vermitteln. Das ist ein Geschenk, finde ich. Es ist aber auch eine Aufgabe, es so anzufassen, dass nichts verfälscht wird.

Gerade, wenn es um Filme über die DDR geht, reagieren viele Ostdeutsche sehr empfindlich, wenn sie sich nicht richtig dargestellt finden. Können Sie das verstehen?