MDR KULTUR: Der Druck auf Anna Netrebko dürfte stark sein. Ist er manchmal vielleicht zu stark?

Uwe Friedrich: Man muss erstmal vorausschicken, dass kein Sänger gerne absagt, ob Placido Domingo, oder Jonas Kaufmann, der auch gerade ein paar Aufführungen in München absagen musste, jetzt die Netrebko. Sie alle machen sich das nicht leicht. Da ist entweder ein Krankheitsfall oder - jetzt ist sogar die offizielle Begründung - ein Erschöpfungszustand. Wenn man sich manche Sängerkalender so anguckt, denkt man auch: Wie schaffen die das? Zwischen Fliegen und Proben und Aufführungen - und Anna Netrebko hat sich den Teller wirklich ziemlich voll geschaufelt in diesem Sommer. Einige, wenn man sich auf den sozialen Medien umguckt, haben auch schon ziemlich hämisch geschrieben: Da hätt ich ja drauf wetten können. Das ist ein bisschen unfair, finde ich, weil wie gesagt, gerne macht das niemand. Zum Einen wegen des Geldes, klar, sie kriegt die Gage nicht. Zum Anderen aber auch wegen des Imageverlustes. Aber wirklich überraschend kam die Absage von Anna Netrebko jetzt nicht.

Sie sagen Imageverlust, aber könnte eine Absage nicht auch ein Marketing-Spiel sein?

Ich glaube das nicht. Klar gibt es auch so eine Technik, sich rar zu machen, um den Marktwert nochmal zu erhöhen, aber man darf nicht vergessen, dass das gerade bei den Hardcore-Fans auch für Ärger sorgt. Es gibt so ein paar Sängerinnen und Sänger, die berühmt dafür sind, abzusagen. Anja Harteros ist so ein Fall. Doch irgendwann sind die Fans ungehalten, wenn sie das Gefühl haben: Oh, da ist so eine Mimose, vielleicht sollte sie ein bisschen robuster veranlagt sein in dem Beruf.

Wird dieser Klassik-Betrieb immer gnadenloser?