Eine sichtlich erschöpfte Anna Seghers Bildrechte: dpa

All das liest sich, aus der Distanz von 40, 50 Jahren, heute als mal mehr, mal weniger interessantes Material zum Verständnis des DDR-Literaturbetriebs. Seghers hat auch bei der Verhaftung Walter Jankas, der einer ihrer Gefährten in den Jahren im Exil war, eher ängstlich agiert. Aber Seghers hatte zu der Zeit bereits Flucht und Verfolgung, Exiljahre in Mexiko und nicht zuletzt auch den Tod ihres Mannes hinter sich. Angekommen in der DDR, war sie möglicherweise auch schon zu müde, in manch altem Verbündeten einen neuen Feind der künstlerischen Freiheit auszumachen.