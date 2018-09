Anna Skryleva stammt gebürtig aus Moskau und lebt seit 1999 in Deutschland. Bildrechte: dpa

Anna Skryleva ist in Moskau aufgewachsen. Ihre musikalische Ausbildung begann schon früh: Bereits im Alter von fünf Jahren erhielt sie den ersten Klavierunterricht, mit acht schrieb sie erste eigene Kompositionen, mit zehn Jahren wurde sie ins Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium aufgenommen. Dort wurde sie zur Pianistin und Kammermusikerin ausgebildet. Seit 1999 lebt Skryleva in Deutschland. In Berlin studierte sie Klavier und nahm später Dirigierunterricht. Sie arbeitete unter anderem an der Hochschule für Musik in Karlsruhe, an der Kölner Oper sowie an der Hamburgischen Staatsoper, war erste Kapellmeisterin und stellvertretende Generalmusikdirektorin am Schleswig Holsteinischen Landestheater und dann am Staatstheater Darmstadt.



In Magdeburg ist Skryleva nicht neu. In dieser Spielzeit leitete und überzeugte sie mit der Neuproduktion von Gonzalo Galgueras Ballettabend "America Noir".