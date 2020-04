Die langjährige Direktorin der Gemäldegalerie Alte Meister, Annaliese Mayer-Meintschel, ist tot. Sie starb am Donnerstag in ihrem Haus am Loschwitzer Elbhang im Alter von 91 Jahren, gaben die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) auf ihrer Webseite bekannt. Mayer-Meintschel war ihrem früheren Wirkungsort stets eng verbunden und bis zuletzt in der Forschung aktiv.