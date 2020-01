Es war und ist ein aufsehenerregender Fall: Im vergangenen Sommer wurde bekannt, dass über 300 Werke der deutschen Künstler Anselm Kiefer, Markus Lüpertz und Renate Graf in China verschwunden sind. Nach Ausstellungen in Pekinig, Shanghai und Wuhan fehlte von ihnen jede Spur. Wie der SWR nun jedoch berichtet, wurden einige der Kunstwerke wiedergefunden.

Kiefer ist einer der bedeutendsten deutschen Gegenwartskünstler. Bildrechte: imago images / i Images

Dabei handelt es sich um sechs Objekte des Malers und Bildhauers Anselm Kiefer – einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Gegenwart. Nach Informationen des SWR konnte das Ludwig Museum in Koblenz die Kunstwerke in einem Kunstlager in Shenzhen ausfindig machen – sie sollen sich in einem guten Zustand befinden.



Die Direktorin des Museums, Dr. Beate Reifenscheid, hat die Werke nach eigenen Angaben in dem Lager gefunden und persönlich begutachtet. Weil die Eigentümerin des Gebäudes eine Herausgabe jedoch blockiere, verzögere sich der Rücktransport der sechs Funde. Nach Angaben der Stadt Koblenz sei auch das Auswärtige Amt in dem Fall eingeschaltet.