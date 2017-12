Schauspieler-Legende Sir Anthony Hopkins wird 80 Jahre

Über 100 Film- und Fernsehauftritte verzeichnet Hopkins in seiner Karriere. Berühmt wurde sein Minimalismus mit der Rolle des kannibalistisch veranlagten Psychiaters Hannibal Lecter. Hopkins' manipulatorische Mimik in diesem Film ruft geradezu physische Reaktionen beim Publikum hervor. Dabei ist er in dem Psychothriller gerade mal 16 Minuten zu sehen, und doch schrieb das Duell zwischen dem mörderischen Kannibalen und der standfesten FBI-Agentin Clarice Starling (Jodie Foster) Filmgeschichte.



Er selbst empfindet die Rolle des aufopfernden, allzu perfekten Butlers in dem Drama "Was vom Tage übrig blieb" (1993) als seine wichtigste, die "Rolle seines Lebens", wie man sagt. Mit seiner damaligen Filmpartnerin Emma Thompson steht er inzwischen wieder vor der Kamera: für eine neue Verfilmung von Shakespeares "King Lear", und natürlich spielt Hopkins den Lear. Nun wird er an Silvester 80 Jahre alt - zwei Gründe zum Feiern. Und dabei ist er überhaupt kein Partymensch. Wir stoßen trotzdem auf ihn an: Hoch lebe Sir Anthony Hopkins!