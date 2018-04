Der jüdische Rapper Ben Salomo nimmt nicht nur in der Rap-Szene antisemitische Ressentiments wahr, sondern in der breiten Gesellschaft, von rechts bis links und ebenso in der Parteienlandschaft. Die Hip-Hop-Szene ist für ihn ein Spiegelbild der Gesellschaft von morgen, so Salomo zu MDR KULTUR.

Wenn das gar derartig Mainstream ist, dass da Millionen Alben verkauft werden, das ist eine Masse von Menschen. Und da kann man dann sich in der Zukunft ja ausmalen, wie die Parteiprogramme aussehen könnten, um diese Menschen für sich zu gewinnen. Ben Salomo

Kollegah und Farid Bang mit dem Echo Bildrechte: dpa Dass in der Battle-Rap-Szene Tabubrüche und Provokationen dazugehören, ist Teil des Spiels. Jedoch ist es üblicherweise so, dass sich Gegner nach dem musikalischen Kampf die Hand geben und einander Respekt zollen. Doch bei den antisemitischen Texten gibt es keinen wirklich Gegner, so Salomo. Es werde "obsessiv ein imaginärer Gegner" aufgebaut, jüdische Symbole verwendet und dämonisiert.

Wieso bauen diese Leute sich als Gegner und als Feind immer wieder den Juden auf. obwohl sie gar keinen realen Gegner vor sich haben? Ben Salomo

Wenn wir die Intoleranz anfangen zu tolerieren, dann können wir sowieso irgendwann 'Auf Wiedersehen' sagen zu unserer Demokratie. Ben Salomo

Ethik-Ratsmitglied bereut Entscheidung

Wenn 33 Millionen Menschen diesen Song runterladen, dann heißt das nicht, dass da 33 Millionen dahinter stehen. Das zeigt aber auch, dass in unserer Gesellschaft eine erschreckende Unwissenheit gibt zu diesem Thema. Christian Höppner, Deutscher Kulturrat und ehem. Echo-Ethikrat

Für Höppner stehen hier zwei Verfassungsgrundsätze gegeneinander: die Freiheit der Kunst gegen die unantastbare Menschenwürde. Strafrechtlich relevant sieht er die Zeilen der Rapper nicht, denn sonst wäre juristisch schon eine Klage eingegangen. Für ihn steht aber auch nicht primär die Frage, ob hier Gesetze verletzt wurden, sondern ob man so etwas "einfach nicht tut", so Höppner.

Unterste Schublade

Da wird nicht mehr mein Gegenüber als Mensch gesehen, sondern da wird eigentlich nur noch ein Stück Fleisch mit einem anderen Stück Fleisch verglichen. Das ist unterste Schublade. Karl Bruckmaier

Der Wirbel um den Echo 2018