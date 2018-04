Bis ins Altertum reichen die Erklärungsansätze. Verwiesen wird auf alte Mythen, in denen sich munter veräppelt wurde. Verschlafene Kalenderreformen werden ins Feld geführt, und dass der 1. April in alter Zeit als Unglückstag galt. Da half womöglich ein wenig Schabernack. Wobei Brauchtumsforscher Becker-Huberti auch eine andere Erklärung für plausibel hält, nämlich dass im Aprilscherz Reste eines Frühlingsbrauches, wie die Fastnacht, erkennbar sind.

Um Machtspielchen geht es auch später, freilich unter aufklärerisch-pädagogischer Flagge. Lehrlinge werden am 1. April losgeschickt, um etwa "Mückenfett", "Gänsemilch" oder "gedörrten Schnee" zu holen. "Heut' ist der erste April, da schickt man den Narren, wohin man will", sagt der Prediger Abraham a Santa Clara 1733. Doch diese Art des Aprilscherzes ist heute seltener geworden - zumindest aus Sicht des Brauchtumsforschers:

Schickt man, frau, kind sich also weniger in den April? Stirbt der personengebundene Aprilscherz gar bald aus? Warum? Becker-Huberti hat da eine Vermutung. Der Aprilscherz lässt sich irgendwie schlecht verkaufen.

Ein ahnungsloser Mitmensch mit Fischen auf dem Rücken Bildrechte: Colourbox.de

Noch aber wird sich zum 1. April auch auf der Straße, im Büro oder der Kneipe verkohlt und veräppelt - in Deutschland zumeist mit erfundenen Geschichten. Anders in Frankreich und Italien: Dort werden vöööllig ahnungslosen Mitmenschen heimlich sogenannte "Aprilfische" aus Papier an den Rücken gehängt. Zum Gaudi aller Anderen. Wie schrieb Mark Twain einst - gewohnt pointiert: "Der 1. April ist der Tag, der uns daran erinnert, was wir an den anderen 364 Tagen des Jahres sind": Nichts als Narren, denen man Fische und Bären an- und aufbindet.