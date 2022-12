Meinhard von Gerkan schuf gemeinsam mit seinem Partner Volkwin Marg Bauwerke in aller Welt, darunter Fußballstadien in Südafrika und Brasilien, das Nationalmuseum in Peking und das Nationalparlament in Hanoi. Mit Lingang New City nahe Shanghai entwarf von Gerkan eine komplett neue Stadt auf dem Reißbrett. Neben zahlreichen Auszeichnungen erhielten beide Architekten 2005 den "Großen Preis des Bundes Deutscher Architekten" für ihr Lebenswerk.