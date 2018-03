Der Architekt Manfred Prasser ist tot. Er war bereits am Dienstag in einem Krankenhaus verstorben, das teilte sein Sohn am Samstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur mit. Prasser wurde 85 Jahre alt. Er zählte zu den einflussreichsten Architekten der DDR, vor allem bei exponierten Bauprojekten in Ost-Berlin.