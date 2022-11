Insgesamt 14 Objekte standen in der engeren Auswahl um den Architekturpreis. Neben der Mensa der Burg Giebichenstein Halle wurden fünf weitere Bauten bei der Preisverleihung ausgezeichnet: Der Kindergarten und die Tagespflege in Hohenberg-Krusemark in der Altmark, die ehemalige Klosterkirche St. Marien im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg, das Quartier Märkerstraße in Halle (Saale), das Goethe-Theater in Bad Lauchstädt sowie der Biomarkt Aschersleben. Letzterer darf sich wie die Mensa des Ökumenischen Domgymnasiums Magdeburg über den Publikumspreis freuen.

Mit dem Architekturpreis ausgezeichnet: Die Klosterkirche im Kunstmuseum Magdeburg. Bildrechte: Hans-Wulf Kunze