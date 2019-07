Beim Autofahren, am See, beim Joggen, im Urlaub oder zum Einschlafen: Die App ARD Audiothek bietet für jede Situation das passende Programm. Egal, ob unterhaltsame Hörspiele und Hörbücher, Comedy, gesellschaftliche Debatten und Hintergrundberichte, spannende Dokumentationen oder Interviews mit Künstlern und Politikern: In der ARD Audiothek findet man alles, worauf man gerade Lust hat. Information und Unterhaltung gleichermaßen!