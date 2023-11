Jeder gute Film beziehungsweise jede gute Geschichte, greift am Ende nochmal Motive auf. So will ich es hier auch machen: Kino im Kopf, das sind für mich vor allem Hörspiele. Genau dieser Gedanke war der Kern dieser Zusammenstellung. Und opulente Hörspiele gibt es regelmäßig in der Audiothek. Ich beschränke mich auf eine Produktion, die mich sehr überrascht hat: Die Fälle des Timothy Truckle nach den Erzählungen von Gert Prokop.



Als Kind der sogenannten vierten Generation Ost (zwar noch in der DDR geboren, aber nicht mehr in der DDR aufgewachsen) war ich schon skeptisch: Ein Schriftsteller in der DDR denkt sich die Geschichte eines snobistischen Privat-Detektivs aus, der im Chicago der Zukunft Aufträge der oberen Zehntausend übernimmt. Das kann doch nur bescheuert sein. Ein bisschen ist es das auch, aber auf eine gute Weise wird hier auch eine groteske Welt gezeichnet, in der der Kapitalismus alles bestimmt (ohne dass der Sozialismus als Allheilmittel gezeigt wird).