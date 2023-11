Vor vielen Jahren habe ich den Roman "Charlotte" des Schriftstellers David Foenkinos gelesen. Er handelt von einer Künstlerin, von der ich zuvor noch nie gehört hatte: der jüdischen Malerin Charlotte Salomon. Trotz ihrer Flucht nach Frankreich wurde sie deportiert und mit 26 Jahren in Auschwitz ermordet. Im Exil schuf sie zuvor in kürzester Zeit ihr beeindruckendes Werk, das vor den Nationalsozialisten gerettet werden konnte. In der ARD Audiothek ist mir das berührende Buch, das Foenkinos in Versform geschrieben hat, wieder begegnet: Zu hören gibt es Passagen über das schwierige Leben und Ankommen Charlotte Salomons in Nizza, wunderbar rhythmisch gelesen vom Grimme-Preis-gekrönten Schauspieler Devid Striesow. Große Empfehlung!