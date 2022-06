Neun Projektideen gekürt "Wie Weimar wohnt" siegt im ARD Kultur Creators-Wettbewerb

Vom Podcast über die Langzeit-Doku bis zum Kunstexperiment – so weit reicht das Spektrum der Projekte, die am Donnerstag auf der "re:publica22" im ARD Kultur Creators-Wettbewerb gekürt wurden. Zu den Gewinnern gehört auch die Idee zu einer Fotoserie unter dem Titel "Wie Weimar wohnt" von Axel Völcker. Aus mehr als 640 Einreichungen wurden insgesamt neun Projektideen ausgewählt, die bis Jahresende in ARD Mediathek, ARD Audiothek oder auf den Social Media-Kanälen der ARD realisiert werden.