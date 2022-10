Ein großer Vorteil ist sicherlich die Bündelung von Kulturinhalten. Wir können außerdem viel spezifischer nach Kulturbereichen kuratieren. In der Audiothek ist das Nutzungsinteresse: ich will etwas hören und in der Mediathek will ich etwas schauen. Bei ARD Kultur ist das Nutzungsinteresse spezifischer: ich interessiere mich für Kino oder ich interessiere mich etwa für Architektur oder für Tanz. Ein großer Mehrwert ist auch, dass wir Audioprojekte neben Videoprojekten präsentieren können, es gibt hier also keine Trennung mehr und wir können direkt vom Podcast auf die Serie verweisen. In maximal zwei Klicks sollen alle User*innen in den für sie wichtigsten Kulturbereichen sein. Die Kernfunktion von ARD Kultur ist also die eines Navigators durch die Kultur.