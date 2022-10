Weibliche DJs sind in der elektronischen Musikszene nach wie vor weniger sichtbar als ihre männlichen Pendants. Die fünfteilige ARD Kultur-Dokureihe "Call me DJ!" rückt Frauen in der DJ-Szene in den Fokus. Hautnah werden erfolgreiche DJs auf ihren Gigs begleitet. Dabei bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer Einblicke in ihre Privatleben und erfahren, wie sie Beruf und Beziehungen unter einen Hut bekommen.