Die Federführung von ARD Kultur liegt beim Mitteldeutschen Rundfunk. MDR-Intendantin Karola Wille ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass ARD Kultur in Mitteldeutschland angesiedelt ist, in einer der vielfältigsten Kulturlandschaften unserer Republik. Mit dem neuen digitalen Angebot wollen wir für die Menschen den enormen kulturellen Reichtum sichtbarer machen, den wir in so vielen Regionen Deutschlands haben – und zwar für alle und mit zeitgemäßen Nutzungsmöglichkeiten."