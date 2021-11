Großes Kulturangebot der ARD Gemeinschaftseinrichtung ARD Kultur startet 2022 in Weimar

Hauptinhalt

Großes Kulturangebot der ARD: 2022 startet die neue Gemeinschaftseinrichtung ARD Kultur in Weimar. Zudem übernimmt der Mitteldeutsche Rundfunk in der Programmdirektion Halle die ARD Koordination Kultur und verantwortet damit die gemeinschaftlichen Kulturformate für Das Erste sowie für ttt social media und die Kuratierung der ARD Mediathek Kulturangebote. Damit stärkt die ARD ihr Engagement in Mitteldeutschland.