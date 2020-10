MDR KULTUR hat ARD Retro durchstöbert und ist auf verschiedene Perlen gestoßen. Spannend ist beispielsweise, wie sich das Fernsehen von BRD und DDR unterschied. So gibt es ein Retro Spezial zur DDR, in dem sich Beiträge der "Aktuellen Kamera" und des innenpolitischen Magazins "Prisma" finden, in denen beispielsweise das sozialistische System erklärt oder die vorschulische Erziehung präsentiert wird, der Handel mit Trabis thematisiert und ausländische Besucher der Leipziger Messe befragt werden.