Friedrich Herrmann: Vermutlich bereits zu dem Zeitpunkt, als die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde. Ich wollte dort eigentlich mein Buch vorstellen, stattdessen füllte sich das Postfach mit lauter Absagen. Da habe ich gemerkt: Okay, da rollt was Großes auf uns zu, das ist ein Schlag in die Magengrube. Gleichzeitig war dieser erste Lockdown aber auch noch sehr aufregend. Ich hatte so ein Kribbeln im Bauch, weil die Zukunft ungewiss war. Und habe direkt angefangen, mit neuen Formaten zu experimentieren, etwa einen Podcast aufgelegt oder Texte vorgelesen, die mir Leute über Instagram geschickt haben.