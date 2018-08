Trauer um "Queen of Soul" Aretha Franklin gestorben

1967 war sie mit dem Song "Respect" ("R-E-S-P-E-C-T") von Otis Redding berühmt geworden. Der Ohrwurm wurde zu einer der Hymnen zur Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen, Männern und Frauen. Außerdem trat sie im Film "Blues Brothers" auf und veröffentlichte weitere Nummer-eins-Hits wie "Chain of Fools" und "I Say a Little Prayer" und sang Duette etwa mit George Michael, Annie Lennox, James Brown und Elton John. Wichtigen Einfluss hatte ihr Vater Clarence LaVaughn Franklin, ein bekannter Baptistenprediger. Und das nicht nur musikalisch. So ging Martin Luther King bei den Franklins ein und aus. Berühmte Musiker wie Ray Charles, Mahalia Jackson oder Sam Cooke besuchten die Gottesdienste des Vaters.

Aretha Franklin wurde 1942 in Memphis, Tennessee geboren. Bildrechte: dpa

In den fünf Jahrzehnten ihrer Karriere hatte Franklin ca. 40 Top-Ten-Hits. Sie gewann 18 Mal den wichtigsten amerikanischen Musikpreis "Grammy" und ist eine der Sängerinnen, die mit 75 Millionen Stück weltweit die meisten Tonträger verkauft hat. 2010 wurde sie vom "Rolling Stone" zur besten Sängerin aller Zeiten erklärt. Zudem war sie die erste Frau in der "Rock'n'Roll Hall of Fame".



Franklin sang auch bei der Amtseinführung von US-Präsident Barack Obama 2009 vor dem Weißen Haus. Der schätzte ihre Musik dermaßen, dass er erklärte, er würde Franklins Musik mit auf eine einsame Insel nehmen. 2015 hatte sie ihn mit ihrer Interpretation des Songs "You Make Me Feel Like A Natural Woman" zu Tränen gerührt.



Das letzte Mal auf der Bühne stand die Soul-Ikone im November 2017 anlässlich der Elton-John-Aids-Foundadtion Gala in New York. Sie hat 38 Alben veröffentlicht, zu den erfolgreichsten zählen "A Rose Is Still a Rose" (1998), "Who's Zoomin' Who" (1985) und "Jump to It" (1982).