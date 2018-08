Zur Hälfte in den Muscle-Shoals-Studios aufgenommen, kam es dann zu einem Streit zwischen Arethas Mann und Manager Ted Hall und dem Studiobetreiber Rick Hall. Schuld allerdings war der Trompeter Melvin Lastie, der mit Aretha geflirtet hatte. Der Song aus der Feder von Dan Penn und Chips Monan ist heute ein absoluter Soul-Klassiker, wurde dann in den Atlantic-Studios fertiggestellt. Allerdings erst nachdem Aretha für sieben Wochen verschwunden gewesen war. Ein früher Song, in dem es um Respekt von Männern gegenüber Frauen geht. Ein Song, der direkt ins Herz geht. "Do Right Women, Do Right Man" war elf Wochen in den Charts. Viele haben dieses wunderbare Stück zum ersten Mal im Film "Kap der Angst" gehört, in der Szene, wo Robert de Niro alias Max Cady einen Teenager, gespielt von Juliette Lewis, zu verführen versucht.

1967 löst Aretha Franklin ihren Vertrag mit Columbia auf und geht zum größten Independent-Plattenlabel der USA: Atlantic Records. Das Label ist spezialisiert auf Jazz-, Blues- und Soulaufnahmen. Und so schafft Franklin ihren Durchbruch mit Alben, die sie mit der Rhythm-and-Blues-Legende Jerry Wexler produziert.



Ihre erste dort veröffentlichte Single, "I Never Loved A Man The Way I Love You", verkauft sich innerhalb der ersten zwölf Wochen über eine Million Mal und ist zugleich der Titelsong ihres elften Studioalbums. Das erscheint am 10.März 1967 und markierte ihren kommerziellen Durchbuch.



Produzent Jerry Wexler hatte seinen Anteil daran, zuvor hatte er Ray Charles und Solomon Burke zum Erfolg verholfen. Aufgenommen wurde der Song "I Never Loved A Man The Way I Love You" in den legendären Fame-Studios in Muscle Shoals (Alabama), das von Rick Hall betrieben wurde. Aber Hall geriet mit Arethas Ehemann in einen handfesten Streit und so wurde lediglich ein halber weiterer Song ("Do Right Women, Do Right Man" von Dan Penn) dort aufgenommen. Der Rest entstand in den Atlantic-Studios in New York City, unter anderem auch der Songs "Respect".