Ariadne sitzt auf einer einsamen Insel rum, trauert glücklicheren Tagen nach und wünscht den Tod herbei. Der Felsen, auf dem sie haust, sieht in Sarah-Katharina Karls Bühnenbild genauso aus, wie Richard Strauss und sein Librettist Hugo von Hofmannsthal sich das um 1916 wohl vorgestellt haben: Viel bemaltes Pappmaschee, dahinter ein Seestück mit dramatischen Wellen, die wunderbare Sopranistin Camila Ribero-Souza steckt als Ariadne in einem weißen Wallegewand und jammert ganz hinreißend vor sich hin.

Um auf diesen Felsen zu kommen, musste sie allerdings erstmal eine ihrer Begleiterinnen mit Pistolenschüssen vertreiben, die sich frech auf ihren Platz gesetzt hatte. So schwach und verpeilt ist die Sitzengelassene auf Naxos also gar nicht, das macht Regisseur Martin G. Berger schnell deutlich.

Regisseur Martin G. Berger nutzt die Bühne in Vorder- und Hintergrund unterschiedlich

Regisseur Martin G. Berger nutzt die Bühne in Vorder- und Hintergrund unterschiedlich

Regisseur Martin G. Berger nutzt die Bühne in Vorder- und Hintergrund unterschiedlich Bildrechte: Candy Welz

Nach der Pause bleibt ein Teil des Publikums in den Foyers des Deutschen Nationaltheaters Weimar, während im Großen Saal die Vorstellung weitergeht. Draußen gibt es Jazzstandards und eine Operettenparodie, zudem verliest Zerbinetta ein feministisches Manifest.

Immer wieder hält Dirigent Dominik Beykirch die Musik an, dort wo sie ohnehin fast zum Stillstand kommt, und es werden Kommentare hinzugefügt. Kompositionslehrer und Haushofmeister machen sich beispielsweise auf die Suche nach ihren Rollen und finden den Briefwechsel von Strauss und Hofmannsthal, was wiederum den Komponisten in eine tiefe Genderkrise stürzt, denn er merkt erst jetzt, dass er eigentlich eine Frau ist.