Matiakh wurde 1980 geboren. Sie hat in Wien bei Leopold Hager studiert und bei Seiji Ozawa Meisterklassen besucht. Seit 2008 dirigierte sie an europäischen Konzert- und Opernhäusern, so an der Komischen Oper Berlin, der Königlichen Oper in Stockholm oder beim Nationalballett in Amsterdam. Matiakh arbeitete mit dem Niederländischen und Schwedischen Rundfunkorchester, dem Orchestre National de Lille, dem Orchestre de chambre de Paris, der Israel Camerata und dem Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Zu den Solisten, mit denen sie spielte, zählen Roberto Alagna, Gautier Capuçon, Ragna Schirmer und Lawrence Power. 2017 erschien eine CD mit Werken von Clara Schumann mit der Staatskapelle Halle und der Pianistin Ragna Schirmer.



Für ihre Verdienste um die französische Musik und Kultur im Ausland erhielt sie 2014 vom französischen Kultusministerium den Ehrentitel "Chevalier de l‘Ordre des Arts et des Lettres" verliehen.