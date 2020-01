Der schwedische Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Autor Aris Fioretos zeichnet in seinem Roman "Nelly B.s Herz" ein vielschichtiges, ungewöhnliches Porträt der Zwanziger Jahre. Dieses vermeintlich goldene Jahrzehnt hat kaum etwas haben von seiner Faszination verloren. Unter anderem durch den Erfolg der TV-Serie "Babylon Berlin" befeuert, erleben die Zwanziger derzeit eine Renaissance als Epoche, in der sich durch eminente technische und politische Umwälzungen vielerorts die Vision eines "neuen Menschen" ankündigte.

Reale Person als Inspiration

Wie Fioretos in einer Nachbemerkung erläutert, legt er seiner Hauptfigur Nelly B(ecker) ein historisches Modell zugrunde, ohne dass er die Absicht verfolgen würde, einen biografischen Roman im engeren Sinn zu schreiben.

Die deutsche Pilotin Melli Beese Bildrechte: picture-alliance / dpa Inspiration war ihm der Lebenslauf der 1886 geborenen Melli Beese, die sich dadurch in die Luftfahrtgeschichte einschrieb, dass sie 1911 als erste Frau in Deutschland die Flugzeugführerlizenz erhielt und danach am Berliner Motorflugplatz Johannisthal eine Flugschule gründete. Die Ehe mit einem Franzosen, ihrem Geschäftspartner Charles Boutard, machte sie nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges zur feindlichen Ausländerin, so dass sie ihr Unternehmen nicht fortführen konnte. Letztlich vergeblich kämpfte sie nach dem Krieg um Entschädigung und Rehabilitierung. Im Dezember 1925 nahm sich die herzkranke, morphiumabhängige Melli Beese in Berlin das Leben.

Die Liebe zweier Frauen

Das Cover von Aris Fioretos Roman "Nelly B.s Herz" Bildrechte: Hanser Verlag Aris Fioretos orientiert sich an den Eckdaten dieser Biografie und macht es sich zugleich zunutze, dass über Beeses letzte Lebensjahre wenig bekannt ist. Seine Protagonistin Nelly erscheint als eine technikbegeisterte, vom Fliegen beseelte Frau, die bei einer Autofirma Anstellung findet, sich von ihrem Mann Paul trennt und in eine typische, von der Witwe eines Getreidehändlers betriebenen Berliner Pension zieht. So facettenreich Fioretos den Pensionsalltag skizziert, wo unterschiedlichste Schicksale und Nationalitäten aufeinandertreffen, so unübersehbar ist, dass diese Episoden eher ein retardierendes Moment darstellen.



Denn worum es im Kern geht, ist Nellys Liebe zu einer Frau, zu der vierzehn Jahre jüngeren Irma Maak. Diese arbeitet in einer Werbeagentur und bildet in vielerlei Hinsicht einen Gegenpol zur ordnungsliebenden, ans "Funktionieren" glaubenden Nelly. Beide lassen sich auf eine heimliche Liebesbeziehung ein, die Nelly ungeahnte sexuelle Erfahrungen beschert.

Es ist Fioretos’ Stärke, die Annäherung der beiden Frauen, Irmas Sprunghaftigkeit, Nellys Ängste, Eifersuchtsattacken und Versuche, Ehemann Paul als Freund zu behalten, behutsam zu schildern und bis in feinste Nuancen hinein zu verfolgen.

Ein Spur zu viel Pathos

Aris Fioretos Bildrechte: dpa Angeschlagen wird in diesem aus einhundert kurzen Kapiteln bestehenden, zwischen Präteritum und Präsens wechselnden Roman ein hoher Ton, der sich mitunter in zu ausführlichen Beschreibungen ergeht und vor überflüssigem Pathos ("Was ich will, ist die Sterne aus dem Himmel schütteln und auf ihr verstreuen. Was ich will, ist uns im Inneren des Windes verstecken") nicht ganz gefeit ist.



Wie Fioretos freilich in "Nelly B.s Herz" das so verlockende wie bedrohliche Berlin der Partys, der Filme, neuen Musikstile und Drogen einfängt und wie subtil er das allmähliche Zugrundegehen seiner Heldin schildert, das ist literarisch aller Ehren wert.