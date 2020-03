Dieses Buch provoziert. Ob in Sachen Datenschutz, Plattformökonomie, Hatespeech oder Künstliche Intelligenz: Seit Jahren suchen Wissenschaftler nach Ansätzen, wie man mit der Digitalisierung umgehen soll. Doch Armin Nassehi findet all die Forschung oberflächlich – nennt sie eine Mischung aus "kritischer Attitüde und alltagsnaher Beschreibung".

Was den Soziologieprofessor stört, ist, dass die digitale Technologie bisher als "ein Thema unter anderen auf die moderne Gesellschaft appliziert" und damit als bereits existent vorausgesetzt werde. Er wolle tiefer bohren. Nassehi sagt: "Was ich versuche, das ist schon so eine Idee zu entwickeln, warum eigentlich diese Technik in dieser Gesellschaft so erfolgreich ist. Ich habe eine techniksoziologische Intuition, nämlich dass Techniken sich nur dann durchsetzen können, wenn sie ganz offensichtlich einen Nerv der Gesellschaft treffen. Ich nenne das, wenn sie ein Problem lösen. Und diesem Problem bin ich auf der Spur." Denn danach werde nicht einmal gefragt, kritisiert Armin Nassehi.