YouTuber Drotschmann: Artikel 13 macht das Internet nicht kaputt

MDR KULTUR: Mirko Drotschmann, was läuft da gerade auf YouTube?

Mirko Drotschmann: Da läuft eine riesige Panikwelle, weil es ein Video gab, das alle in Unsicherheit versetzt hat. Es hat inzwischen weit mehr als drei Millionen Klicks. Ein Video, das besagt: Im kommenden Jahr wird es YouTube nicht mehr geben, zumindest nicht in der Form, in der man es bisher kennt. Es hat viele geschockt, zum Einen die Leute, die Videos machen, zum Andere, die Leute, die Videos schauen. Als Begründung gibt dieses Video eine Urheberrechtsrichtlinie der EU an, insbesondere Artikel 13.

Alle sind geschockt, aber Sie klingen überhaupt nicht aufgeregt?

Ich bin da gar nicht schockiert. Eher bin ich schockiert darüber, wie viele das glauben, was da in einem Video erzählt wird und unhinterfragt hinnehmen, und sich selber gar nicht informieren. Das zeigt mir, dass da Einiges im Argen liegt was Medienpädagogik in Deutschland angeht. Es ist ganz klar, dass die geplante Richtlinie der EU kritikwürdig ist, da gibt es einige Punkte, die sicher noch bearbeitenswert sind, aber das YouTube zum großen Teil abgeschaltet wird im nächsten Jahr, ist vollkommener Blödsinn.

Es heißt, es würde sich direkt um eine Kampagne von YouTube handeln, dass YouTube einzelne YouTuber angesprochen hätte?

Da ist durchaus was dran. Google ist schon seit einer ganzen Weile hinter den Kulissen aktiv, genau wie andere Internetkonzerne wie Facebook, Amazon. Sie versuchen, diese Richtlinie zu kippen, weil das natürlich eine Menge Geld kostet, wenn das so umgesetzt wird. Weil die Konzerne dann so genannte Upload-Filter entwickeln müssen, um das Urheberrecht zu gewährleisten oder weil sie Defence-Vereinbarungen treffen müssen mit den Urheberrechtsinhabern, das kann natürlich teuer werden. Und Klagen wären dann auch eventuell möglich, da versucht Google natürlich alles Mögliche zu unternehmen. Google hat eine große Macht, das ist die Community bei YouTube, Millionen von Menschen, die man mobilisieren kann. Da wird über Agenturen gearbeitet, ganz professionell aufgezogen. Auch ich hab mal Post bekommen von einem dubiosen Absender, der mich gebeten hat, doch ein Video zu machen. Der Inhalt dieser Mail ließ Rückschlüsse zu, dass da Google indirekt dahinter stecken könnte.

Es spricht also viel dafür, dass es PR ist, von Google angezettelt?

Ich würde jetzt nicht sagen, dass das aktuelle Video von Google angezettelt wurde, aber grundsätzlich die Stimmungsmache, die geht schon von einem großen Teil von Google aus. Der Ursprung dieser Meldung und dieses Videos ist ein offener Brief, den die YouTube-Chefin Susan Wojcicki vor ungefähr zwei Wochen veröffentlicht hat. In dem schreibt sie sinngemäß: Wenn dieser Artikel 13 kommt, dann kann es auf YouTube nicht so weitergehen wie bisher. Dann macht sie vage Andeutungen, die viel Spielraum für Interpretationen lassen. Und dieser Brief, der macht jetzt gerade die Runde und verunsichert viele, und ich würde ihr jetzt mal unterstellen: Genau das war auch beabsichtigt.

Wenn Sie das durchschauen, warum sind denn da so viele Influencer dabei und teilen die Google-Position?

Weil es ganz gut ins Weltbild passt vieler junger Menschen: Da sind irgendwelche alten Politiker, die haben keine Ahnung vom Internet und beschließen etwas, das den jungen Menschen schadet. Ich glaub, das ist so ein Klischee, das viele haben, und das vielleicht nicht ganz unbegründet ist. Ich glaube, da sind viele Emotionen im Spiel, da wird wenig rational gedacht. Da wird EIN Video und seine Botschaft als Tatsache gesehen und nicht hinterfragt. Das ist das, was ich eingangs meinte: Da fehlt es wirklich an Medienpädagogik an den Schulen. Jungen Menschen muss beigebracht werden: Nicht alles, was im Internet steht, stimmt auch.