Hunderte Künstler haben sich in einer Stellungnahme mit den "Fridays for Future"-Demonstranten solidarisiert, darunter Michael "Bully" Herbig, Volker Pispers, Konstantin Wecker und Nora Tschirner. In der Erklärung der "Artists for Future" heißt es, sie wollten so den Druck auf die Politik erhöhen. Die Forderungen der Schüler seien einfach, ohne die Komplexität des Problems zu verleugnen. Man wolle sie in ihrer Haltung bestärken und Unterstützung einbringen.