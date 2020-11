Absage der 12. artthuer – Interview mit der Organisatorin

Was auf so einer Messe passiert, ist etwas, was man erwartet und nicht wirklich weiß: Was kommt auf mich zu, mit wem kann ich Verkäufe abschließen, welche Ausstellung kann ich verabreden? Natürlich hat jeder etwas für den Transport, die Anfahrt und die Standgestaltung investiert. Da gehen zwischen 100 und 1000 Euro verloren.

Wir haben sehr auf diesen Termin hingearbeitet. Wir hatten ein Hygienekonzept und die Hoffnung, dass das stattfinden kann. Wir versuchen, im Messekalender einen Ausweichtermin zu finden. Jetzt geht es darum, Druckerzeugnisse einzulagern in der Hoffnung, dass man sie nochmal braucht, alles rückabzuwickeln und zu schauen, ob die Aussteller doch etwas von ihren Gebühren zurückbekommen. All diese Dinge rückwärts zu organisieren, ist der gleiche Aufwand.

Ich befürchte schon, dass wir uns für eine längere Zeit auf diese größeren Begegnungsstätten nicht freuen kann. Wir hatten die Hoffnung, dass wir die Artthuer mit beschränktem Publikum veranstalten dürfen, aber wir sehen, dass in dieser Jahreszeit das Konzept nicht aufgeht. Vielleicht findet man andere Formate und andere Plätze. Als Kunstmesse ist das schwierig, denn wir brauchen geschlossene Räume. Insofern sind wir etwas kritisch, was die nahe Zukunft betrifft. Wir müssen einfach schauen, wie sich das regional entwickelt: Wir sind in Thüringen in einer anderen Situation als andere Regionen, wo es mehr Begegnungen gibt und mehr Internationalität herrscht. Wie gucken einfach optimistisch in die Zukunft.