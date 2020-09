Der Künstler Yadegar Asisi will nächstes Jahr ein neues Panorama mit dem Titel "New York 9/11" im Gasometer in Leipzig zeigen. Wie das das Panometer-Team am Dienstag mitteilte, soll das Bild Manhattan mit den weltbekannten Twin Towers unmittelbar vor dem Anschlag am 11. September 2001 zeigen.