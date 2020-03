Der Zeichner der weltberühmten Asterix-Comics, Albert Uderzo, ist tot. Uderzo starb im Alter von 92 Jahren, wie seine Familie am Dienstag mitteilte. Gemeinsam mit Autor René Goscinny gehörte er zu den "Vätern" der Comicserie um ein Dorf voller unbeugsamer Gallier, die den römischen Besatzern die Stirn bieten.

Uderzo sei zu Hause in Neuilly im Schlaf an einem Herzinfarkt gestorben, sagte sein Schwiegersohn Bernard de Choisy der Nachrichtenagtentur AFP. Er sei seit Wochen "sehr müde" gewesen. Ein Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus bestehe jedoch nicht.

Gegen Cäsar kämpfen oder auf Kreuzfahrt gehen: Die Abenteuer von Asterix und Obelix sind weltweit bekannt. Vor mehr als einem halben Jahrhundert erschien das erste Album der Abenteuer von Asterix und Obelix. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Die Comics verkauften sich weltweit millionenfach und wurden in mehr als 100 Sprachen und Dialekte übersetzt. Es entstanden mehr als zehn Zeichentrick- und Realverfilmungen – so verkörperte z. B. Gerard Depardieu den Obelix. 1989 eröffnete der Asterix-Freizeitpark bei Paris, Hunderte von Merchandising-Produkte wurden entworfen.

Uderzos langjähriger deutscher Verlag Egmont Ehapa Media GmbH zur traurigen Nachricht: "Die Welt hat einen großen Zeichner verloren. Zugleich bleiben wir reich beschenkt zurück mit den einzigartigen Comic-Geschichten aus Gallien. Durch die Abenteuer von Asterix wird Albert Uderzo uns und den Lesern in bunter, humorvoller Erinnerung bleiben. Wir bedanken uns bei ihm für eine vertrauensvolle und außergewöhnliche verlegerische Partnerschaft über ein halbes Jahrhundert und für all seine pointierten Zeichnungen und Geschichten."

Uderzo wurde am 25. April 1927 als Sohn italienischer Einwanderer in der Nähe von Reims geboren. Er kam übrigens mit je sechs Fingern an einer Hand zur Welt, seine Eltern entschieden sich, die überzähligen Finger entfernen zu lassen. Außerdem war Uderzo farbenblind. Doch bereits Ende der 40er-Jahre gehörte er zu den erfolgreichsten Zeichnern seiner Generation.